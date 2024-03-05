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Эксперт оценил прогноз о росте цен на алюминий в случае запрета ЕС на импорт из РФ

Reuters предрекло конкуренцию между ЕС и США за алюминий: мнение аналитика Чернова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Потенциальный запрет со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт алюминия из РФ приведет к острой борьбе между Европой и США на мировом рынке, а цены вырастут, как в 2018 году, сообщило агентство Reuters. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов усомнился в том, что стоимость металла может подняться так же, как и шесть лет назад, и рассказал «Известиям» 5 марта, какие страны заинтересованы в российском алюминии.

«Такого же роста цен на алюминий — на 35% за несколько дней, как было в 2018 году — после введения ограничений со стороны США не ожидаем. На фоне замедления темпов роста глобальной экономики мировое потребление металлов сократилось, из-за чего в Азии даже сформировались его излишки. С учетом увеличения стоимости фрахта товаров с Ближнего Востока в Европу из-за обострения геополитической ситуации в Красном море премия за поставки алюминия из данного региона в страны ЕС может вырасти примерно на 20–25%», — сказал эксперт.

Чернов отметил, что в российском алюминии заинтересован Китай, однако спрос на него в стране в последние два года упал на фоне замедления темпов роста экономики и кризиса в секторе строительства недвижимости.

«Кризис в строительном секторе Поднебесной пока только усугубляется. Власти Китая пытаются принять стимулирующие меры поддержки экономики, но рынок недвижимости в текущем году оживить будет крайне сложно», — уточнил аналитик.

По его словам, помимо Китая, российский алюминий традиционно пользуется спросом в странах СНГ, которые при желании могут его отправлять далее на реэкспорт. Кроме того, можно развивать сотрудничество со странами БРИКС, так как спрос на металлы в развивающихся странах обычно растет более высокими темпами, добавил Чернов.

В тисках ожидания: российский алюминий может стать следующей жертвой санкций
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23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В этом пакете решили отказаться от ограничений на импорт алюминия. В СМИ писали, что урезать его поставки, в частности, хотели страны Балтии и Польша. Против выступили такие страны, как Италия, Германия и другие государства ЕС, имеющие мощную обрабатывающую промышленность и опасающиеся роста цен на этот металл.

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