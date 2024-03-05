Reuters предрекло агрессивную конкуренцию между ЕС и США за алюминий

Между европейскими и американскими покупателями начнется агрессивная конкуренция за ближневосточный алюминий, если Европейский союз (ЕС) в ближайшие месяцы введет запрет на импорт данного метала из России. Об этом 4 марта сообщил Reuters.

«Гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье и заработную плату», — уточнили авторы материала.

Алюминий является одним из главных металлов в производстве электромобилей. Будучи легче стали, он широко применяется при производстве широкого ряда компонентов электрических транспортных средств, уточняет Reuters.

По данным Международного института алюминия, в прошлом году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 млн т, или почти 9% мировых поставок. Примерно 2 млн из них было отправлено в Европу и США. Потеря российского металла оставит европейские страны с дефицитом около 500 тыс. т.

23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Отмечается, что они «расширяют список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА». Также сообщается, что под экспортные ограничения ЕС попали одновременно компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

В конце февраля депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил «Известиям», что Евросоюз хочет принять новый пакет санкций против России в начале июня. Его слова подтвердили другие евродепутаты.