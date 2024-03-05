«Тинькофф» сообщил о штатной работе приложений после сбоя

Технический сбой в работе приложений банка «Тинькофф» исправлен. Об этом 5 марта «Известиям» сообщила пресс-служба.

«Ранее незначительное число клиентов могли столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день клиенты пожаловались на сбои в работе приложений «Тинькофф банк» и «Тинькофф Инвестиции». Пользователи не могли войти и получали уведомления об ошибке.

Накануне пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера на территории России. На сбои указали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы. Позже работа приложения была восстановлена.