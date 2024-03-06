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Названа стоимость жилья в элитных проектах реконструкции Москвы

Исследование: средняя цена 1 кв. м в элитных проектах реконструкции — 1,9 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На первичном элитном рынке Москвы представлено 30 проектов реконструкции. Возраст модернизируемых объектов достигает четырех веков. Их доля на первичном рынке элитного сегмента составляет 43,5%, следует из данных компаний «Метриум» и «Петростиль Инвест», с которыми ознакомились «Известия» 6 марта. Средняя цена 1 кв. м такой недвижимости составляет около 1,9 млн рублей.

Эксперты отметили, что за последние пять лет число таких комплексов выросло в 2,5 раза — на 150%. В начале 2019 года на первичном рынке было представлено 12 элитных проектов реконструкции.

Средняя цена квартир и апартаментов в элитных проектах реконструкции составляет 1,877 млн рублей за 1 кв. м. Этот показатель на 2,9% выше средней цены элитных новостроек (1,824 млн рублей за 1 кв. м). За минувшие пять лет «квадрат» в высокобюджетных проектах реконструкции подорожал на 66,7%. В I квартале 2019 года 1 кв. м в подобных комплексах стоил в среднем 1,126 млн рублей.

«Столичные власти приветствуют восстановление памятников культуры. При этом приоритетный сценарий — не обычное обновление фасадов и интерьеров, а трансформация зданий под современные потребности», — отметил генеральный директор девелоперской компании «Петростиль Инвест» Дмитрий Мутовкин.

В свою очередь, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова уточнила, что реконструкция исторических зданий — одно из самых популярных направлений деятельности элитных девелоперов.

«Проекты реконструкции есть и в других сегментах, но в основном это реновация заурядных зданий второй половины XX века. В свою очередь, элитные застройщики преображают настоящие памятники истории. Такие объекты всегда пользуются спросом, потому что пронизаны духом минувших эпох и переносят владельцев в прошлое. В то же время старинные дома обретают «второе дыхание», так как девелоперы предусматривают в них всё необходимое для современной комфортной жизни», — сказала она.

По ее словам, покупателей элитных проектов реконструкции привлекает престижное расположение комплексов: обычно они находятся в центре мегаполиса, рядом с основными транспортными развязками и знаковыми достопримечательностями.

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Ранее, 16 февраля, в Whitewill сообщили «Известиям», что в январе текущего года в столице средняя стоимость квадратного метра высокобюджетной недвижимости превысила 2 млн рублей в трех районах. Самая высокая цена наблюдалась в Тверском районе — 2,409 млн рублей за 1 кв. м. На втором месте — Хамовники (2,39 млн рублей), на третьем — Якиманка (2,284 млн рублей).

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