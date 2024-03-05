Второе пришествие Байдена

Джозеф Байден — действующий президент США, которой намерен остаться в Белом доме до 2029 года, — взывает к избирателю: «Давайте завершим [начатую им и его администрацией] работу». Не выдвигая формализованного плана действий, Байден делает ставку на то, что, вопреки невысоким рейтингам одобрения, американцы позитивно оценят результаты его первого срока.

Во время своей успешной президентской кампании 2020 года именно Байден, на протяжении почти полувека занимающий федеральные политические должности (с перерывом на президентство Трампа), выступал агентом фундаментальных преобразований. Четыре года назад он спокойным голосом, со сдержанными на фоне Трампа манерами предлагал во время двух президентских дебатов конкретные планы по существенному переустройству социально-экономического уклада.

Программа Байдена, по большей части уже реализованная на практике, характеризуется активизацией роли государства и существенным отходом от преобладающего с 1980-х годов так называемого вашингтонского консенсуса (в широком смысле термин используется для характеристики ряда мер, направленных на усиление роли рыночных сил и снижение роли госсектора). Преобразования, носящие трансформационный характер, — результат первого срока Байдена. Трамп не сумел провести через конгресс большую часть личных и общереспубликанских инициатив –– от отмены Obamacare до реформирования системы иммиграции в сторону меритократизма. В отличие от него действующий президент, имея в 2021–2022 годах минимально возможное большинство в сенате, а в 2023 году утратив большинство в палате представителей, успел оставить масштабный законодательный след –– и, в частности, более существенный, чем Барак Обама. Отдельные историки сравнивают президентство Байдена с трансформационными администрациями Линдона Джонсона и даже Франклина Рузвельта.

Свыше $4,5 трлн дополнительных государственных вливаний в американскую экономику –– совокупная стоимость инициатив Байдена, одобренных конгрессом. Среди них субсидирование граждан и организаций в ходе пандемии; масштабный инфраструктурный пакет, направленный на ремонт и строительство дорог, мостов, аэропортов, решение проблем доступа к чистой воде и высокоскоростному интернету, принятый двухпартийным большинством; расширение здравоохранительных гарантий для ветеранов, пострадавших от выбросов токсических веществ; частичное, но беспрецедентное в американской истории списание долгов за высшее образование; стимулирование полупроводниковой индустрии и др.

Первоначальные планы действующей администрации были, разумеется, дороже и масштабнее. Но их вполне предсказуемо сократил конгресс, в том числе отдельные центристские демократические политики. Не говоря уже о республиканцах, которые постепенно отходят от популизма последних десяти лет и возвращаются к традиционной экономической платформе по уменьшению государственных расходов, регуляций и роли государства в целом.

Тем не менее по большей части инициативы 46-го президента США были одобрены конгрессом. И вне зависимости от глубокой дискуссионности следствий активизации роли государства нельзя не отдать должное визионерству, а главное –– способности по большей части претворить в жизнь запланированное. И это несмотря на все перипетии американской политической системы сдержек и противовесов, которая носит консервативный характер и не слишком благоприятствует реформам.

Каков бы ни был исход обещающих быть чрезвычайно интересными ноябрьских выборов федерального уровня — не только президентских, но и в обе палаты конгресса, –– большую часть уже сделанного Байденом будет легко продолжить и расширить при возобновлении полного контроля демократами над конгрессом и сохранении президентства и не так-то просто отменить возможному будущему республиканскому лидеру и конгрессу.

Второе пришествие Джозефа Байдена, как и первое, обещает быть богатым на законодательные инициативы. Рассматривая сценарий его второго срока и восстановления большинства демократов в обеих палатах конгресса, можно спрогнозировать как расширение уже сделанного, так и претворение в букву закона того, что не удалось в первый срок вследствие оппозиции отдельных сенаторов-однопартийцев, которые не идут на переизбрание в ноябре. В этом списке — рост налогообложения для богатых и корпораций; расширение налоговых вычетов и пособий на детей; законодательное гарантирование права на аборты и дальнейшее ограничение прав на оружие; новые инициативы в климатической и экологической сфере.

Не исключаются и беспрецедентные изменения политической системы США в виде расширения числа судей Верховного суда, отмены института выборщиков, а в сенате –– отказа от филибастера (тактика блокирования любых вопросов, которые выносятся на голосование), что радикально упростит принятие инициатив и реформ. Тем не менее трансформация самих основ американской политической системы представляется маловероятной. Наиболее реалистичный сценарий второго срока Байдена: отсутствие полного контроля демократов над конгрессом — при возобновлении большинства в палате представителей и утере — в сенате.

Автор — американист, кандидат политических наук, сотрудник НИУ ВШЭ

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