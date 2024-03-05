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Эксперт объяснил снижение объема выдачи ипотеки в России

Эксперт Хмелев: снижение выдач ипотеки происходит из-за действий ЦБ РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сокращение объема выдачи ипотеки в России связано с действиями Центробанка (ЦБ) РФ по ужесточению денежно-кредитной политики и охлаждению рынка кредитования, объяснил «Известиям» руководитель АЦ «Банки.ру» Дмитрий Хмелев 5 марта.

По информации «Банки.ру», ситуация с выдачей ипотечных кредитов в январе выглядела слабо по сравнению с пиком спроса в сентябре: объем выданной ипотеки сократился в 6,4 раза за этот период, с 697 до 109 млрд рублей. При этом в январе 2023-го показатель был равен 78 млрд рублей, что меньше текущего уровня на 28%. Эксперты считают, что в дальнейшем ситуация стабилизируется.

«Снижение ипотечных выдач происходит из-за действий ЦБ по ужесточению кредитной политики и охлаждению рынка кредитования, в том числе и ипотеки. Напомню, что за прошлый год ключевая ставка повышалась с 7,55 до 16%. Кроме того, ранее ЦБ предпринимал и другие шаги, направленные на охлаждение ипотечного рынка и, прежде всего, льготных госпрограмм — например, повышение первоначального взноса с 20 до 30%. Данные шаги предпринимались на фоне ухудшения качества ипотечных кредитов: почти половина приходится на заемщиков, у которых на выплаты по долгу идут более 80% дохода», — объяснил Хмелев.

Эксперт также напомнил, что с 1 марта Центробанк ввел дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это повышенные проценты по ипотечным кредитам для людей с высокой долговой нагрузкой.

«Ситуация должна выправиться, когда регулятор увидит и проанализирует эффективность перечисленных мер. Мы ожидаем некоторого роста выдачи ипотеки во второй половине года, вслед за снижением ключевой ставки», — добавил он.

Хмелев отметил, что финансовые власти ведут проработку вопроса более узкой целевой направленности выдачи льготных ипотек, в зависимости от категории заемщика и территории выдачи ипотеки, что должно повлиять на объемы ее выдачи и уменьшение объема субсидирования со стороны государства.

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Накануне в Минфине сообщили, что «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. В министерстве уточнили, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%, базовые параметры программы сохранятся. Там также объяснили, что мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, которые в этом нуждаются. В то же время в ведомстве считают, что необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок.

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