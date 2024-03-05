В Челябинске обрушился козырек подъезда многоэтажного дома

Козырек подъезда многоэтажного дома обрушился в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом 5 марта сообщило агентство URA.RU.

«Сотрудники МЧС на месте. Произошло обрушение козырька над подъездом по адресу: улица Салютная, 23А/1. Пострадавших нет», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что жители дома могут пройти через другой выход. На место выехали сотрудники коммунальных служб.

Ранее, 24 февраля, в Москве произошло обрушение кровли автостоянки на площади 100 кв. м. Под завалами оказались порядка 15 машин. ЧП произошло в здании, расположенном в районе 90-го км Московской кольцевой автодороги.