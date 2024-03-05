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Фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбы в Баренцевом море

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно провел комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море. Об этом 5 марта сообщили в российском Минобороны.

Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил мишени. Также «Адмирал Горшков» провел успешные артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям.

Стрельбы прошли в закрытом для судоходства районе.

В ходе выхода в море экипаж фрегата отработал нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в разные степени боеготовности.

Тренировка по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника стала одним из главных элементов его подготовки. Ее проводили с помощью компьютерного моделирования.

Экипаж фрегата несколько дней отрабатывает в Баренцевом море мероприятия одиночной подготовки надводного корабля, а также боевую и повседневную организацию. Кроме того, экипаж фрегата совершенствует морскую выучку, заключили в Минобороны.

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В октябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что испытания «Циркона» прошли успешно и ракета подтвердила все заявленные характеристики. Ракета была запущена из-под воды с подлодки «Северодвинск».

В июне 2023 года главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщил, что ракетами «Циркон» будут вооружены все строящиеся фрегаты и корветы. При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения.

«Циркон» предназначен для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Ракета имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км. Такую ракету не видно на радиорадарах, а предсказать ее направление практически невозможно, так как она может маневрировать и по горизонтали, и по вертикали.

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