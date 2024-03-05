Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Каждый день на Всемирном фестивале молодежи посвящен новой теме

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи каждый день мероприятия посвящают новой теме, однако ключевой его целью стало выстраивание многополярного мира и всеобщего единства, сообщил 5 марта корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Для гостей фестиваля на федеральной территории «Сириус» возвели целый город, попасть в который можно через символичный аэропорт. На «стойках регистрации» в удостоверения участников ставят штампы, а далее гости посещают мероприятия фестиваля.

После интерактивного паспортного контроля начинается настоящая гонка. В павильонах участники февтиваля обсуждают культуру, науку и основы бизнеса, рассказал журналист.

«Они пришли не на помощника президента посмотреть, а узнать, что такое наука и как ею заниматься», — подчеркнул помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Российский дирижер итальянского происхождения Фабио Мастранджело отвечает на фестивале за культурное просвещение молодежи. На русском языке итальянец рассказывает участникам фестиваля, как найти свой творческий путь и почему важно, чтобы искусство было вне политики и национальностей. Мэтр давно понял: где отменяют культуру, там отменяют жизнь.

«Вы думаете, что в блокадные годы в Ленинграде задумывались о том, чтобы не играть симфонию Брамса, потому что он немец? А Бетховена? Баха? Музыка — это часть культуры», — поделился маэстро.

В одном из залов молодежь обсуждает науку: обмениваются опытом, обсуждают возможность создания совместных проектов. Для иностранцев стало открытием то, насколько много в России девушек-ученых.

«Сегодня мы обсуждали несколько идей и получили знания об очень интересных проектах и платформах в России и Китае, а я рассказал об опыте из Южной Америки. Нам нужно развивать новые платформы и институты для научного сотрудничества»? — подчеркнул участник Всемирного фестиваля молодежи Хуан Мартин Гонсалес Кабанас.

В другом зале секретами успеха делятся блогеры-миллионники. Советы звучат даже для будущих политиков. Нетривиальный блог может помочь стать ближе к народу, отмечают спикеры.

«Мы это курируем, пытаемся подстроить под тренды, пытаемся подстроить, чтобы это было классно — взаимодействие с аудиторией, а не просто скучная, номенклатурная работа», — отметил он.

Участники фестиваля охотно поделились с журналистом своими впечатлениями.

«Общее впечатление — могу сказать, что это гораздо масштабнее, чем я ожидала, я побывала во многих странах, где проходили подобные мероприятия, но это самое грандиозное!» — рассказала участница фестиваля Мехруза.

Другой участник поблагодарил за то, что в России помнят о его стране.

«Мы поддерживаем дружеские связи с Россией. И мы сердечно благодарны организаторам фестиваля!» — отметил он.

Журналист отметил, что через конференц-залы ежедневно проходят тысячи студентов, а после насыщенной дневной образовательной программы они объединяются возле главной сцены фестиваля. Музыка стирает все границы, и под одну песню участники фестиваля могут станцевать фламенко, лезгинку или медленный танец.

Все флаги в Сочи будут к нам: как стартовал Всемирный фестиваль молодежи
Участники из разных стран обсуждают фундаментальные вопросы и учатся петь «Калинку»

Ранее, 3 марта, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории «Сириус» — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. По его словам, те, кто пытался ограничить РФ, «с треском проиграли». Он отметил, что участники фестиваля видят правду и чувствуют ее сердцем.

В России Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 180 стран. Запланировано проведение более 50 мероприятий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024