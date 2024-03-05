Организаторы Всемирного фестиваля молодежи каждый день мероприятия посвящают новой теме, однако ключевой его целью стало выстраивание многополярного мира и всеобщего единства, сообщил 5 марта корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Для гостей фестиваля на федеральной территории «Сириус» возвели целый город, попасть в который можно через символичный аэропорт. На «стойках регистрации» в удостоверения участников ставят штампы, а далее гости посещают мероприятия фестиваля.

После интерактивного паспортного контроля начинается настоящая гонка. В павильонах участники февтиваля обсуждают культуру, науку и основы бизнеса, рассказал журналист.

«Они пришли не на помощника президента посмотреть, а узнать, что такое наука и как ею заниматься», — подчеркнул помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Российский дирижер итальянского происхождения Фабио Мастранджело отвечает на фестивале за культурное просвещение молодежи. На русском языке итальянец рассказывает участникам фестиваля, как найти свой творческий путь и почему важно, чтобы искусство было вне политики и национальностей. Мэтр давно понял: где отменяют культуру, там отменяют жизнь.

«Вы думаете, что в блокадные годы в Ленинграде задумывались о том, чтобы не играть симфонию Брамса, потому что он немец? А Бетховена? Баха? Музыка — это часть культуры», — поделился маэстро.

В одном из залов молодежь обсуждает науку: обмениваются опытом, обсуждают возможность создания совместных проектов. Для иностранцев стало открытием то, насколько много в России девушек-ученых.

«Сегодня мы обсуждали несколько идей и получили знания об очень интересных проектах и платформах в России и Китае, а я рассказал об опыте из Южной Америки. Нам нужно развивать новые платформы и институты для научного сотрудничества»? — подчеркнул участник Всемирного фестиваля молодежи Хуан Мартин Гонсалес Кабанас.

В другом зале секретами успеха делятся блогеры-миллионники. Советы звучат даже для будущих политиков. Нетривиальный блог может помочь стать ближе к народу, отмечают спикеры.

«Мы это курируем, пытаемся подстроить под тренды, пытаемся подстроить, чтобы это было классно — взаимодействие с аудиторией, а не просто скучная, номенклатурная работа», — отметил он.

Участники фестиваля охотно поделились с журналистом своими впечатлениями.

«Общее впечатление — могу сказать, что это гораздо масштабнее, чем я ожидала, я побывала во многих странах, где проходили подобные мероприятия, но это самое грандиозное!» — рассказала участница фестиваля Мехруза.

Другой участник поблагодарил за то, что в России помнят о его стране.

«Мы поддерживаем дружеские связи с Россией. И мы сердечно благодарны организаторам фестиваля!» — отметил он.

Журналист отметил, что через конференц-залы ежедневно проходят тысячи студентов, а после насыщенной дневной образовательной программы они объединяются возле главной сцены фестиваля. Музыка стирает все границы, и под одну песню участники фестиваля могут станцевать фламенко, лезгинку или медленный танец.

Ранее, 3 марта, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории «Сириус» — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. По его словам, те, кто пытался ограничить РФ, «с треском проиграли». Он отметил, что участники фестиваля видят правду и чувствуют ее сердцем.

В России Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 180 стран. Запланировано проведение более 50 мероприятий.