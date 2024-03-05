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Шойгу рассказал о создании образца транспортника Ил-212 в 2026 году

Шойгу: опытный образец транспортника Ил-212 создадут к концу 2026 года
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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-212 создадут в конце 2026 года. Об этом во вторник, 5 марта, в ходе селекторного совещания заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Идет создание легкого военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72», — цитирует его Telegram-канал Минобороны.

По словам министра, Ил-212 получит повышенную грузоподъемность и дальность полета. Также разработчики упростят его заправку и обслуживание. Кроме того, Ил-212 будет оснащен турбореактивными двигателями ПД-8.

Новый военный транспортник сможет использовать для посадки и взлета грунтовые не оборудованные взлетно-посадочные полосы. Также самолет сможет выполнять задачи в условиях Арктики.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к разработке технического проекта самолета.

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Осенью прошлого года Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Директор предприятия Александр Панасенко доложил, что оно может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники.

15 сентября стало известно, что Су-34 модернизировали до способности нести крылатые ракеты большой дальности. До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Бомбардировщик используется для поражения наземных, надводных и воздушных целей независимо от погоды и времени суток.

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