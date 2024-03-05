Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Актер Бикович рассказал о желании сыграть князя Александра Невского

Актер Бикович рассказал, что хочет исполнить роль князя Александра Невского
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович рассказал, что хотел бы исполнить роль полководца, князя Александра Невского. Об этом он заявил 5 марта в ходе марафона «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что всё зависит от сценария. Всё зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано», — отметил актер, общаясь с журналистами.

Бикович добавил, что интересно исполнить роль персонажа, на которого артист не похож, чтобы зрители удивились, почему именно он исполняет эту роль.

Также актер рассказал о самых важных проектах в карьере. По его словам, выделить один крайне трудно, ведь каждый значим по-своему: одни принесли артисту популярность, в других ему было важно сыграть.

«Например, «Крылья империи». Я когда участвовал в этом проекте или в «Солнечном ударе», я чувствовал, что участвую в чем-то великом. А «Отель Элеон» или «Холоп» очень понравились зрителям», — объяснил он.

Милош Бикович: «Любовь — это жизненная позиция»
Популярный актер — о современных женщинах, вечных ценностях и церковном венчании

Во вторник Бикович впервые станет ведущим церемонии награждения победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ. Он проведет один из блоков церемонии вместе с певицей Люсей Чеботиной. Мероприятие пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл».

Бикович — сербский актер, который с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. Он снялся в картинах «Холоп» и «Холоп 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Гранд», «Отель «Элеон», «Магомаев» и других.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024