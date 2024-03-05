Актер Бикович рассказал о желании сыграть князя Александра Невского

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович рассказал, что хотел бы исполнить роль полководца, князя Александра Невского. Об этом он заявил 5 марта в ходе марафона «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что всё зависит от сценария. Всё зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано», — отметил актер, общаясь с журналистами.

Бикович добавил, что интересно исполнить роль персонажа, на которого артист не похож, чтобы зрители удивились, почему именно он исполняет эту роль.

Также актер рассказал о самых важных проектах в карьере. По его словам, выделить один крайне трудно, ведь каждый значим по-своему: одни принесли артисту популярность, в других ему было важно сыграть.

«Например, «Крылья империи». Я когда участвовал в этом проекте или в «Солнечном ударе», я чувствовал, что участвую в чем-то великом. А «Отель Элеон» или «Холоп» очень понравились зрителям», — объяснил он.

Во вторник Бикович впервые станет ведущим церемонии награждения победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ. Он проведет один из блоков церемонии вместе с певицей Люсей Чеботиной. Мероприятие пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл».

Бикович — сербский актер, который с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. Он снялся в картинах «Холоп» и «Холоп 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Гранд», «Отель «Элеон», «Магомаев» и других.