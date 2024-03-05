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Мишель Обама опровергла слухи о выдвижении в президенты в 2024 году

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Фото: Global Look Press/Toon Dompeling
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Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель не будет участвовать в президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные слухи. Об этом 5 марта сообщает NBC News со ссылкой на офис бывшей первой леди Соединенных Штатов.

В прошлом году Барак Обама неоднократно заявлял, что он полностью поддерживает предвыборную кампанию действующего главы США Джо Байдена, однако в демократических кругах негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на госпожу Обаму, отмечает телеканал.

В заявлении для NBC News офис бывшей первой леди призвал «обуздать воображение», дав понять, что в ее планы на текущий год не входит участие в выборах.

«Как неоднократно заявляла бывшая первая леди на протяжении многих лет, она не будет баллотироваться на пост президента», — заявила Кристал Карсон, директор по связям с общественностью офиса бывшей первой леди.

В офисе также подчеркнули, что «госпожа Обама поддерживает кампанию по переизбранию президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис».

Источники, знакомые с обсуждениями, заявляют, что Обама намерена помочь кампании Байдена этой осенью на выборах, как она это делала четыре года назад. Но, как и в 2020 году, ее участие будет ограниченным по сравнению с участием ее мужа, что отражает ее давнее нежелание вступать в политическую борьбу на постоянной основе, сообщили собеседники телеканала.

Имя Мишель Обамы часто всплывает в обсуждениях демократов, которые обеспокоены низкими рейтингами действующего президента США. После публикации отчета спецпрокурора Роберта Хёра, в котором тот отметил проблемы с памятью у Байдена, ее имя вышло в топы рейтинга обсуждаемости в соцсети Х (бывш.Twitter).

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Ранее, 9 февраля, после доклада Хёра, который раскрыл неспособность Байдена вспомнить основные факты своей жизни и карьеры, врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон призвал американского лидера пройти тестирование умственных способностей перед всеобщими выборами, если намерен выступать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Врач не ставил диагноз, но признал, что у действующего президента США когнитивные проблемы, связанные с возрастом: невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена.

8 февраля Байден выступил с кратким обращением к нации из Белого дома в связи с завершением дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Спецпрокурор Хёр сослался на забывчивость президента, которая привела к «невинной ошибке», в связи с чем ему не были предъявлены обвинения.

При этом, когда журналисты напомнили об этом Байдену, он рассердился, заявив, что с памятью у него всё в порядке. На расспросы, хватит ли ему сил на второй срок, американский лидер заверил, что является самым квалифицированным и опытным кандидатом в президенты США. Однако в той же речи он перепутал президентов Мексики и Египта.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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