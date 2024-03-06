Эксперты назвали популярные у россиян автомобили

В 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне предпочитали модели B-класса и С-класса, а также кроссоверы привычных производителей, сообщили «Известиям» 6 марта в сервисе для покупки и продажи авто «СберАвто». Чаще всего у специалистов заказывали поиск Skoda Octavia, Kia Rio и Kia Ceed.

В пятерку наиболее востребованных также вошли Hyundai Creta и Volkswagen Polo. Кроме того, популярными оказались Kia Sportage, BMW 3, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Renault Duster, рассказали эксперты.

Как уточнили в сервисе, чаще всего автолюбители рассматривали для покупки машины, пробег которых не превышал 160 тыс. км. Не менее важным фактором было количество владельцев — до трех, а также возраст автомобиля — 2012 года выпуска и позднее. При этом медианная стоимость выкупленных за минувший год машин составила 1,1 млн рублей. Отмечается, что в 95% случаев пользователи приобретали именно тот автомобиль, который изначально планировали купить.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что компания Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей на рынке России. В феврале в РФ было реализовано 12,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.