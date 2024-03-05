Между Санкт-Петербургом и Владивостоком построят скоростную автомагистраль

В настоящее время по всей России реализуются масштабные транспортно-логистические проекты, среди которых скоростная магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Подробности о развитии таких проектов во вторник, 5 марта, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Однополосная дорога от поселка Джубга до главного краснодарского курорта ежегодно превращается в кошмар для тысяч водителей — автомобилисты по дороге в Сочи сталкиваются с километровыми пробками, отметил журналист. Новая строящаяся дорога должна сократить время в пути с шести до полутора часов.

«Сделать всю трассу от Сочи до М4-12 около населенного пункта Джубга, увязать ее с Крымом, увязать все с побережьем, плюс дороги вокруг Азовского Кольца. Это очень непростая задача», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На строительство этой автомагистрали предусмотрено 1,5 трлн рублей.

Еще более амбициозным проектом является транснациональный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Данная ключевая магистраль по поручению президента РФ Владимира Путина станет самой безопасной и скоростной в стране. Первый ее участок — от Москвы до Казани — уже запущен, впереди строительство 50 транспортных обходов вокруг крупных городов, которое запланировано до 2030 года.

«Уже в 2024 году трасса М-12 дотянется и до уральской столицы. Прямо сейчас строители прокладывают скоростную магистраль со стороны западных подъездов к Екатеринбургу, а уже после этого грандиозный сухопутный коридор продолжится на восток страны», — рассказал Солодков.

Региональные трассы также будут приведены в нормативное состояние: в течение шести лет планируется отремонтировать 60% всех таких дорог.

Еще одной важной задачей, поставленной главой государства, является производство транспорта для таких проектов. Так, на Урале уже тестируют новейшие полностью российские электрички.

«Заложенные новейшие технологии сварки алюминиевых корпусов, уникальное производство тележек, современная система управления, привод, электроника, ну и, конечно, то, что видит пассажир, — это всё, что внутри: дизайн, микроклимат и так далее», — поделился председатель совета директоров холдинга «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин.

Кроме того, до 2030 года необходимо нарастать интенсивность и воздушного сообщения. Однако примеры успешных проектов в этой области уже есть, в их числе — возрожденные Ту-214 и новейшие среднемагистральные МС-21. Также в этом году будет запущено серийное производство турбиновинтового самолета «Байкал».

Задачи по реализации транспортно-логистических проектов Путин озвучил 29 февраля во время послания Федеральному собранию. Так, российский лидер заявил, что скоростное автомобильное движение из Москвы в 2024 году будет продлено до Екатеринбурга. Глава государства добавил, что затем магистраль будут прокладывать в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье и в Минск.