Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Между Санкт-Петербургом и Владивостоком построят скоростную автомагистраль

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время по всей России реализуются масштабные транспортно-логистические проекты, среди которых скоростная магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. Подробности о развитии таких проектов во вторник, 5 марта, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Однополосная дорога от поселка Джубга до главного краснодарского курорта ежегодно превращается в кошмар для тысяч водителей — автомобилисты по дороге в Сочи сталкиваются с километровыми пробками, отметил журналист. Новая строящаяся дорога должна сократить время в пути с шести до полутора часов.

«Сделать всю трассу от Сочи до М4-12 около населенного пункта Джубга, увязать ее с Крымом, увязать все с побережьем, плюс дороги вокруг Азовского Кольца. Это очень непростая задача», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На строительство этой автомагистрали предусмотрено 1,5 трлн рублей.

Еще более амбициозным проектом является транснациональный коридор «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Данная ключевая магистраль по поручению президента РФ Владимира Путина станет самой безопасной и скоростной в стране. Первый ее участок — от Москвы до Казани — уже запущен, впереди строительство 50 транспортных обходов вокруг крупных городов, которое запланировано до 2030 года.

«Уже в 2024 году трасса М-12 дотянется и до уральской столицы. Прямо сейчас строители прокладывают скоростную магистраль со стороны западных подъездов к Екатеринбургу, а уже после этого грандиозный сухопутный коридор продолжится на восток страны», — рассказал Солодков.

Региональные трассы также будут приведены в нормативное состояние: в течение шести лет планируется отремонтировать 60% всех таких дорог.

Еще одной важной задачей, поставленной главой государства, является производство транспорта для таких проектов. Так, на Урале уже тестируют новейшие полностью российские электрички.

«Заложенные новейшие технологии сварки алюминиевых корпусов, уникальное производство тележек, современная система управления, привод, электроника, ну и, конечно, то, что видит пассажир, — это всё, что внутри: дизайн, микроклимат и так далее», — поделился председатель совета директоров холдинга «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин.

Кроме того, до 2030 года необходимо нарастать интенсивность и воздушного сообщения. Однако примеры успешных проектов в этой области уже есть, в их числе — возрожденные Ту-214 и новейшие среднемагистральные МС-21. Также в этом году будет запущено серийное производство турбиновинтового самолета «Байкал».

ВСМ Москва – Петербург: главное о проекте новой магистрали
Дорога улучшит жизнь более 30 млн россиян

Задачи по реализации транспортно-логистических проектов Путин озвучил 29 февраля во время послания Федеральному собранию. Так, российский лидер заявил, что скоростное автомобильное движение из Москвы в 2024 году будет продлено до Екатеринбурга. Глава государства добавил, что затем магистраль будут прокладывать в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье и в Минск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024