Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства

Генеральный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев 5 марта предложил создать список культурного наследия СГ.

«Давайте мы предложим нашим национальным лидерам поддержать идею, чтобы у нас был список культурного наследия Союзного государства», — сказал он, выступая на Дне Гродненской области на ВДНХ в Москве.

Мезенцев отметил, что в Гродненской области есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Во время общения с журналистами он добавил, что это мог бы быть список и материального, и нематериального наследия, который бы подчеркивал самобытность и уникальность, глубинность веков культуры России и Белоруссии.

Дни Гродненской области проходят с 1 по 25 марта на территории ВДНХ в Национальном павильоне Белоруссии.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил сформировать программу долгосрочного спасения культурных памятников, рассчитанную на 20 лет. В пилотном проекте примут участие пять регионов. Запланировано к 2030 году привести в порядок 1 тыс. объектов культурного наследия. Помимо самой программы, российский лидер поручил проработать нормативную базу в сфере культурных памятников.