В Подмосковье мужчина шесть часов истязал женщину

В городе Клин Московской области мужчина шесть часов издевался над женщиной, которая потом написала на него заявление в полицию. Об этом 5 марта сообщил источник «Известий».

По его данным, с 3:00 до 9:00 4 марта 29-летний мужчина угрожал 28-летней женщине убийством, при этом надевая ей на голову противогаз и распыляя в ее сторону перцовый баллончик. Помимо этого мужчина показывал пострадавшей биту с железным наконечником, наносил ею удары, а также несколько раз выстрелил женщине в область правой руки из газового пистолета.

Вечером того же дня женщина написала на обидчика заявление в полицию, в котором просит привлечь его к уголовной ответственности. Угрозы убийством она считает реальными из-за агрессивного состояния мужчины.

Ранее, 29 февраля, 35-летний житель села Новорождественка Исилькульского района Омской области до смерти избил свою 40-летнюю супругу за желание уйти от него. Преступление произошло 23 февраля, мужчина был пьян и после смерти жены закопал ее тело в снег у надворной постройки. Правоохранители возбудили в отношении омича уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.