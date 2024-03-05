В Петербурге учитель физкультуры выбил зубы младшекласснику

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры ударил по лицу ученика младших классов школы № 247, выбив ему два зуба. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил источник «Известий».

Как можно видеть на кадрах произошедшего, девятилетний мальчик спрятался за углом на перемене, чтобы напугать одноклассника, но вместо этого оказался перед учителем. Мужчина рефлекторно выставил руку и попал по лицу ребенка.

По информации источника, затем педагог сделал ученику замечание и пошел дальше. После инцидента мальчика пришлось доставить в травмпункт.

Отмечается, что учитель занимается айкидо и иногда общается с учениками «слишком жестко». Известно, что он получил выговор от завуча и написал объяснительную записку, также организовано разбирательство.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина столкнул головами двух девочек, которые играли на крыльце дома в Калужской области. Он заставил их открыть дверь подъезда, затащил внутрь, схватил за шеи и с силой стукнул друг о друга, из-за чего дети упали, получив синяки и ссадины. Личность злоумышленника была оперативно установлена, региональное управление МВД начало доследственную проверку.