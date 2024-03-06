Россияне назвали подходящие для подростков профессии

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какого возраста, по мнению россиян, нужно начинать работать и какие профессии лучше подходят для подростков. В исследовании приняли участие более 3600 человек из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 6 марта.

83% опрошенных россиян согласны с тем, что подростки должны подрабатывать. 37% из них предполагают, что рабочая жизнь должна начинаться в 10–11-х классах школы. По мнению 31% респондентов, подрабатывать стоит начинать на первых курсах вуза или колледжа. 15% проголосовали за конец обучения в средней школе.

64% опрошенных подчеркнули, что подработка развивает ответственность и учит самостоятельности. По мнению 53% респондентов, подработка готовит ребенка ко взрослой жизни и учит принимать важные решения. Столько же в качестве причины выбрали развитие финансовой независимости и грамотности. 43% уверены, что таким образом ребенок получит опыт работы и приобретет ценные профессиональные навыки. 2% выбрали вариант «Другое».

Идеальной профессией для подростков большинство респондентов (66%) выбрали работу курьером. 60% проголосовали за сборщика заказов, 42% — за аниматора, 38% — за официанта. 32% думают, что подходящей профессией для подработки подростка будет продавец-консультант. 28% участников исследования считают, что ребенку можно начать карьеру работником склада. 26% выбрали промоутера, 24% — копирайтера, 21% — репетитора. За баристу в качестве подходящей профессии проголосовал 21% респондентов, за няню — 17%, за строителя — 14%. 11% участников исследования назвали другие сферы работы.

Среди тех, кто уверен, что подросткам не стоит работать, 58% думают, что ребенку нужно заниматься только учебой. По мнению 39% респондентов, у детей сейчас слишком большая занятость. 27% считают, что работодатели редко на себя берут официальную ответственность по трудоустройству подростков. Столько же обращают внимание на то, что нет условий для работы ребенка.

Об отдыхе детей перед началом жизни думают 25% участников исследования. 2% опрошенных уверены, что у подростков не должно быть карманных денег. 8% респондентов выбрали вариант «Другое».

4 марта из опроса сервиса «Работа.ру» стало известно, что почти каждый десятый россиянин (9%) работает по той специальности, о которой мечтал в детстве. 19% выбрали близкую к детской мечте сферу. В большинстве случаев юношеские грезы стали реальностью у работников сферы образования и науки (14%), у врачей (12%), а также у юристов и строителей (по 11%). Также 9% представителей транспортной отрасли исполнили детские мечты, то же самое сделали по 6% работников производственного комплекса и сферы охраны и безопасности.