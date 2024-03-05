Гастроэнтеролог предупредила о вреде продуктов быстрого приготовления

Иногда из-за нехватки времени некоторые люди заменяют полноценный прием пищи лапшой или картошкой быстрого приготовления. Однако, как предупредила 5 марта в разговоре с «Известиями» врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова, есть такие продукты можно не чаще одного раза в месяц.

Специалист отметила, что еда быстрого приготовления содержит, как правило, лапшу/картофель, сушеные овощи, основу для бульона и приправу из специй. В состав последних двух входят компоненты, которые при употреблении более одного раза в месяц могут навредить организму. В частности, это стабилизаторы, которые придают продукту густую текстуру, такие как, например, гуаровая камедь (может приводить к отекам).

Кроме того, глутамат натрия — усилитель вкуса, который в незначительных количествах безопасен, однако частое употребление этой добавки может вызывать тошноту, головную боль, рвоту.

«Также в состав специй часто входит патока — это консервант, который является продуктом производства сахара. Частое употребление патоки провоцирует нарушение углеводного обмена, что впоследствии может привести к ожирению или сахарному диабету. Употребление таких продуктов один раз в месяц безопасно для здоровья, главное — не есть их на постоянной основе, так как это может навредить здоровью», — отметила врач.



Продукты быстрого приготовления, по ее словам, как правило, калорийные — более 400 ккал на порцию, что является одной пятой от суточной нормы здорового человека. Если питаться ими на постоянной основе, то можно набрать вес. Кроме того, они содержат мало клетчатки — пищевых волокон, которые нужны для нормального пищеварения (около 1 г на 100 г продукта).

Ее недостаток может приводить к запорам. В сутки здоровому человеку требуется 30 г клетчатки. Так, например, в груше среднего размера ее содержится около 6–7 г, а в 100 г сырого миндаля — около 10 г.

«Рекомендуемая суточная норма соли составляет 5 г — это примерно одна чайная ложка. В продуктах быстрого приготовления количество соли зачастую превышает эту дозу, а ее избыток на постоянной основе может приводить к развитию, например, артериальной гипертензии и проблемам с почками. Также подобная еда, как правило, содержит много насыщенных жиров, поэтому при частом употреблении может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — указала специалист.



Для быстрого перекуса в качестве альтернативы лучше выбирать продукты на основе белка, сложных углеводов и клетчатки, рекомендовала гастроэнтеролог. Они не только помогут утолить голод, но и будут способствовать нормальному пищеварению.

«Это может быть, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с индейкой и сыром. Также в качестве перекуса иногда можно использовать протеиновый/злаковый батончик с добавлением фруктов или ягод. Однако при его выборе важно учитывать количество сахара — в составе должно быть не более 15 г углеводов, резюмировала она», — добавила Утюмова.

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