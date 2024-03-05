Автомеханик перечислил пять ошибок водителей весной

Весной многие водителей пренебрегают техническим обслуживанием, слишком рано меняют резину на летнюю и совершают другие ошибки. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, сообщает 5 марта «Российская газета».

По словам автоэксперта, до и после зимы автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию, поскольку в течение сезона могут появиться неисправности и дефекты. Пропуск регулярного техобслуживания, проверки всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров, стал бы ошибкой.

Второй серьезной ошибкой специалист назвал несвоевременный переход с зимней резины на летнюю. Езда на резине не по сезону может сказаться на безопасности и управляемости автомобиля, указал он. Кроме того, некоторые водители не адаптируют свой стиль вождения к изменяющимся условиям на дорогах весной, а агрессивная езда на высоких скоростях в этих условиях чревата рисками.

«Четвертая ошибка — игнорирование ухода за кузовом. При эксплуатации в зимний период автомобиль в той или иной степени покрывается слоем соли и грязи. В дальнейшем это может привести к коррозии, если не проводить не только регулярную мойку, но и очистку покрытия специальными средствами, которые помогут сохранить внешний вид автомобиля», — отметил Стрельбицкий.

Наконец, после зимы важно проверить степень загрязнения сот радиатора, так как наличие большого количества загрязнений может привести к перегреву двигателя при плюсовых значениях температур, добавил собеседник издания.

5 марта аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в феврале 2024 года в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем годом ранее. 51% проданных в последний зимний месяц автомобилей пришелся на три марки, самой популярной моделью в феврале стала Lada Granta.