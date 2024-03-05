DJ Smash стал отцом во второй раз

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) и модель Анастасия Кривошеева стали родителями во второй раз. Об этом они рассказали 4 марта в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«4 марта 2023 года, с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали», — говорится в совместном посте пары. Имя малыша не сообщается.

Ширман и Кривошеева начали встречаться в 2011 году, в 2020-м у них родилась дочь Серафима, сообщает «Газета.Ru».

Издание также напомнило, как в декабре 2022 года DJ Smash рассказывал, что однажды чуть не женился, работая аниматором. По его словам, на одном из новогодних праздников он выступал в роли Деда Мороза. На мероприятии к нему обратилась девушка, предложив жениться на ней. Ширман отметил, что она хотела выйти замуж не за него, а именно за сказочного персонажа.