Москвич пострадал при падении со скалодрома в Петербурге

Житель Москвы получил тяжелые травмы, упав со скалодрома в Санкт-Петербурге. Об этом 5 марта сообщил источник «Известий».

«В настоящее время он находится в тяжелом состоянии», — сказал собеседник.

Несчастный случай произошел вечером 4 марта на улице Фучика. 28-летний мужчина сорвался с высоты 15 м. При падении он получил множество травм, в том числе сотрясение мозга и переломы.

Пострадавшего госпитализировали, подробности случившегося неизвестны.

Ранее, 18 января 2023 года, в Ямало-Ненецком автономном округе следователи возбудили дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после падения 11-летней девочки со скалодрома. Она поднималась без страховки, не удержалась, упала с высоты и получила множество травм.