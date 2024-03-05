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Собянин поздравил московских реставраторов с их праздником

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Фото: t.me/blogsobyanin
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Для Москвы крайне значима работа специалистов по реставрации, так как в городе для них имеется огромное поле деятельности. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, поздравив реставраторов столицы с их профессиональным праздником.

«Для нашего города профессия реставратора имеет огромное значение, а работы для них — поистине непочатый край. В рамках нацпроекта „Культура“ ежегодно завершается реставрация порядка 200 московских памятников архитектуры — более 2 200 возрожденных шедевров за последние 13 лет», — написал Сергей Собянин.

Мэр отдельно отметил работающие на базе Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 («26 КАДР») «школу реставратора», где юные москвичи могут с 12 лет овладевать этой важной и интересной профессией. Также Собянин рассказал о других городских реставрационных и культурных проектах, включая конкурсы, экскурсии и Дни исторического и культурного наследия, в которых за последние 13 лет приняли участие почти полмиллиона человек.

«Приятно видеть, что растет достойная подмога, а затем и смена — молодые кадры, полные энтузиазма, влюбленные в нашу культуру и готовые втянуться в эту важную и нужную работу», — резюмировал Сергей Собянин.

Профессия «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» была официально учреждена 5 марта 1994 года. Теперь эта дата неформально отмечается как профессиональный день реставраторов.

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