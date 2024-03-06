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Более половины россиян делают уроки со своими детьми

Опрос: 60% родителей делают уроки со своими детьми
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Elmar Kremser
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60% родителей делают уроки со своими детьми, большинство из которых — ученики 7–9 классов. Полностью самостоятельно и без какой-либо помощи выполняют домашнее задание 28% школьников. Исследование проводилось компанией MAXIMUM Education среди более чем 1000 школьников и их родителей по всей стране. Результаты появились в распоряжении «Известий» 6 марта.

52% родителей считают, что ребенок не в состоянии справиться с уроками самостоятельно, поэтому они вынуждены ему помогать. Почти половина этих родителей (48%) вынуждены иногда делать уроки за ребенка. Лишь 9% опрошенных россиян отмечают, что им легко делать «домашку» с ребенком и это не вызывает у них сложности. 64% очень устают, поскольку приходится тратить много сил на занятия, а 25% отмечают ухудшение отношений с ребенком из-за совместной работы над уроками.

40% родителей доверяют ребенку сделать уроки самостоятельно, но дополнительно контролируют, сделал ли он всё правильно и в нужном объеме. Помимо этого, их помощь заключается в том, чтобы отвечать на вопросы или давать наводящие ответы, если школьник просит помощи с домашним заданием.

12% школьников занимаются в онлайн-школах или с репетиторами. И в случае сложностей с уроками разбирают проблемы на занятиях с преподавателем. 56% родителей отметили, что раньше сами делали уроки с детьми, но на это уходит слишком много времени и сил. 40% заметили значительный рост успеваемости ребенка за счет дополнительных занятий.

Сами школьники, с которыми делают уроки, в 23% случаев отметили, что могут выполнять «домашку» и сами, но родителям спокойнее, когда они могут контролировать их успеваемость.

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26 февраля руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как школьникам набрать на ЕГЭ максимальное количество баллов.

По ее словам, обязательно нужно проводить тренировки, закреплять всё, что изучили в теории, и на практике оттачивать у себя навыки. Так, некоторые задания со временем можно будет решать на автомате. Особенно это актуально для заданий с кратким ответом. Работая с заданиями второй части, проверку работы нужно доверять компетентному преподавателю, который может дать обратную связь, объяснить, за что снят балл.

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