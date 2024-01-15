Вторая смена остается лишь в 15% российских школ

Интеграцию новых регионов в российскую систему образования планируют осуществить в течение двух лет. Об этом стало известно 15 января по итогам встречи Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым. При этом местные школы уже обеспечены учебниками и горячим питанием для младших классов. Как президент оценил ситуацию с кадрами в российском образовании и какие специальности становятся всё более востребованными сегодня — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

Программа капремонта школ оказалась в центре внимания во время встречи президента и министра просвещения 15 января. По словам главы государства, эту тему трудно переоценить. Как рассказал Сергей Кравцов, реализация идет без сбоев: ежегодно капремонт проходит в 1,5 тыс. школ. По плану осуществляется и программа строительства новых школ, что уже позволило ликвидировать третью смену. При этом вторая остается лишь в 15% российских школ. «У нас выделены достаточно приличные деньги на эти цели. Работа идет», — подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно президент остановился на проблеме сокращения числа учителей по математике, физике и информатике. Несмотря на это, естественно-научные предметы пользуются популярностью среди абитуриентов, отметил министр, в том числе математика и физика. Решать проблему с кадрами отчасти помогает закон о допуске студентов четвертых курсов к педагогической деятельности. «Сегодня более 50 тыс. студентов уже работают в школах. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует», — сказал министр.

Педагогическое образование сегодня среди абитуриентов занимает второе по популярности место, в прошлом году оно было на третьем. На этом фоне увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Примечательно, что абитуриенты больше не поступают в педвузы по остаточному принципу, как это было ранее: конкурс на эти специальности достигает 10 человек на место, отметил министр.

Интеграцию новых регионов в российскую систему образования Минпросвещения планирует осуществить в течение двух лет. Среди ключевых направлений — развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности. И в этом направлении уже есть определенные результаты: в каждой школе введена должность советника директора по воспитанию, и все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием. Кроме того, в школы новых регионов уже передано около 1,3 млн экземпляров художественной литературы.

В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Помимо двусторонней повестки они обсудили совместную работу в БРИКС и другие международные темы, включая ситуацию на Украине. В завершение они пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах: президентских в России и парламентских в Индии.