Названы 10 народных промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие

В Подмосковье можно узнать секреты жостовской росписи, на Урале — изучить каслинское литье, а в Кирове — купить знаменитые дымковские игрушки. Эксперты сервиса tutu 5 марта рассказали «Известиям» о 10 народных промыслах, ради которых стоит отправиться в путешествие по городам России.

Дымковская игрушка

Глиняные игрушки появились примерно в XV–XVI веке в слободе Дымково — сегодня это часть города Кирова. Изначально игрушки делали к празднику свистуньи, который был популярен на Вятской земле. Вятские мастерицы обжигали красную глину, покрывали ее белой краской, а потом добавляли яркие полоски, круги и другие орнаменты. Фигурки могли быть разными: они изображали и животных, и женщин с младенцами, и скоморохов.

Жостовская роспись

Жостовская роспись знакома, пожалуй, каждому жителю России: у многих дома можно встретить черные жестяные подносы с яркими цветочными букетами. Промысел возник в XIX веке в деревне Жостово недалеко от Москвы. Как правило, мастера используют черный фон, но существует жостовская роспись и по красному, и по синему, и по другим цветам.

Жостовская фабрика всё еще работает — и туда можно поехать на экскурсию. Сегодня там расписывают не только подносы, но и самовары, и ежедневники, и платки.

Каслинское литье

В XVIII веке на Урале, в городе Касли, появился благодаря купцу Коробкову железоделательный и чугуноплавильный завод. Так началась история знаменитого каслинского литья.

Сегодня на заводе в Касли, в Челябинской области, делают все что угодно: от ограждений и люков до мебели и памятников. А знаменитый Каслинский чугунный павильон, созданный для Всемирной выставки 1900 года в Париже, хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Хохломская роспись

Народный промысел зародился в селе Хохлома Нижегородской губернии в XVII веке. Сейчас под хохломой подразумевают роспись по дереву, сделанную зелеными, красными и золотыми красками на черном фоне. Раньше хохломская роспись была известна далеко за пределами России: ее можно было встретить в Индии, Америке и даже Австралии.

Обычно расписывают деревянную посуду и мебель. Однако хохлома стала так популярна, что сегодня традиционные узоры украшают что угодно, даже спортивные товары, машины и одежду.

Гжельская керамика

Неподалеку от Москвы, в Раменском районе, находятся поселения, которые называют «Гжельский куст». Именно там зародился знаменитый гжельский промысел — эти места издревле славились глиной. Считается, что и первый русский фарфор был сделан как раз из гжельской глины.

В начале XIX века изделия стали расписывать синей краской из окиси кобальта, выдерживающей высокие температуры обжига. Именно с синим цветом до сих пор и ассоциируется гжель.

Гжельский фарфоровый завод находится в Раменском районе Подмосковья. Там устраивают экскурсии и мастер-классы для путешественников.

Городецкая роспись

Роспись появилась в XIX веке в Нижегородской губернии, в окрестностях города Городец. Обычно яркие узоры и сюжеты украшали деревянные прялки, а впоследствии — и мебель, и игрушки. Мастера сначала грунтовали дерево, а потом ярко расписывали его, изображая бытовые сюжеты и сценки. Также были популярны изображения животных.

Палехская миниатюра

Миниатюра появилась в Палехском районе — сегодня это часть Ивановской области. В этих краях жило много талантливых иконописцев, но после революции им нужно было искать новые способы заработка. В 20-х годы XX века местные мастера основали Палехскую артель. Члены артели занимались росписью по дереву и папье-маше. Так стала развиваться палехская миниатюра — вид лаковой живописи. Обычно художники расписывали небольшие предметы: шкатулки, брошки и пудреницы. Особенности палехской миниатюры — черный фон, вытянутые длинные фигуры людей, плавность и тонкость линий.

Холуйская миниатюра

У соседей палехских мастеров, жителей села Холуй, сформировались собственные традиции. Как и палехцы, жители Холуя c XVII века писали иконы, и их талант был известен на всю страну. Впоследствии местные художники стали создавать лаковые миниатюры, работая темперой на папье-маше. У холуйской и палехской миниатюры есть отличия. Холуйские мастера не всегда используют полностью черный фон и стараются уделять много внимания пейзажу.

Крестецкая строчка

В 60-х годах XIX века в селе Старое Рахино Крестецкого уезда, в Новгородской губернии, стала развиваться крестецкая строчка, или крестецкая вышивка. Крестьянки подрезали и выдергивали нити волокна и создавали таким образом красивые геометрические узоры. Такие узоры украшали салфетки, занавески и одежду. Сейчас народный промысел возрождает предприятие «Крестецкая строчка» — фабрика-музей находится в поселке Крестцы в Новгородской области.

Павлопосадские платки

Яркие платки и шали, которые до сих пор популярны и вполне могут быть частью современного образа, появились в городе Павловский Посад. Там уже в конце XVIII века появилось крестьянское предприятие по производству набивных шалей. Сначала рисунок на ткань наносили с помощью наложения специальных деревянных форм. Одним из главных сюжетов были цветы.

Сегодня в Павловском Посаде в 65 км от Москвы работает большая платочная мануфактура, где делают платки, шарфы, сумки и жилеты с традиционными рисунками.

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