1 марта — День кошек в России: как у мурлык появился собственный праздник

Первый день весны — это особенная дата для всех любителей семейства кошачьих. В России 1 марта отмечают День кошек. Это праздник питомцев, которые наполняет жизнь человека мягким мурлыканьем, игривостью и безусловной любовью. «Известия» рассказывают об истории возникновения этого праздника и его традициях.

День кошек в России – 2025: история праздника

Кошки сопровождают человека на протяжении многих столетий, их почитают в разных культурах и религиях. В Древнем Египте кошки считались священными животными и символами защиты и благополучия. С течением времени кошки по всему миру стали популярными домашними питомцами.

Создано нейросетью Кот идет по снегу в первый день весны

В начале 2000-х в России активно распространялся своеобразный тренд, связанный с кошками. Множество мемов, видео и картинок с кошками стали популярными в Сети и вызвали массовый интерес к этим животным. В 2004 году Московский музей кошек совместно с редакцией журнала «Кот и пес» впервые организовали неформальный праздник, посвященный усатым питомцам. Идея получила популярность и быстро распространилась в обществе.

Во всем мире же отмечают день кошек летом — 8 августа. Во многих странах есть и собственные знаменательные даты.

День кошек в России – 2025: традиции праздника

День кошек в России — неофициальное, но широко распространенное и любимое в народе торжество. В этот день люди делятся фотографиями своих питомцев, проводят благотворительные акции в поддержку бездомных кошек, устраивают выставки и конкурсы самых красивых представителей семейства кошачьих.

Во многих городах России также проводятся семинары и лекции, в ходе которых можно пообщаться с кошками, узнать много интересного об их повадках и особенностях. Владельцы животных стараются порадовать виновников торжества новой игрушкой или особым угощением.

Некоторые люди в день праздника могут носить наряды с кошачьей символикой, такие как футболки, шапки или аксессуары с изображением кошек. Такая демонстрация служит выражением любви и уважения к этим удивительным животным.

Главное в этот день — проявить хорошее отношение к кошкам, как домашним питомцам, так и бездомным животным.

Интересные факты о кошках

Кошки — это удивительные существа, и их история и поведение полны интересных фактов.

Археологические исследования показывают, что кошки были приручены людьми около 9,5 тыс. лет назад. Животные приходили к местам ночлега племен, охотились на грызунов, и тогда люди начали оставлять еду для них. Так зародилась симбиотическая связь между кошками и людьми;

Кошки — одни из самых гибких животных на планете. Благодаря своим позвонкам они могут прятаться в узких промежутках и выполнять невероятно гибкие движения;

У кошек очень развито чувство равновесия. Они могут выдерживать падение с больших высот и поворачиваться в воздухе так, чтобы приземлиться на ноги. Это связано с особой структурой их тела и внутренними органами, которые помогают им ориентироваться в пространстве;

Кошки спят в среднем около 12–16 часов в день. Они могут переходить в режим сна быстро и так же просыпаться, что помогает им быстро реагировать на опасность и охотиться по мере необходимости;

Кошки обладают острым слухом. Их уши могут вращаться на 180 градусов, что позволяет им ловить звуки со всех направлений и чувствовать малейшие колебания воздуха.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Всемирного дня домашних животных.