Терапевт посоветовала на ночь снимать умные часы

Врач-терапевт Наталья Белова посоветовала перед сном снимать умные часы и другие посторонние предметы.

В беседе с Pravda.Ru 26 января специалист отметила, что хоть производители и рекомендуют носить умные часы круглосуточно, не снимая, чтобы более качественно мониторить пульс, сатурацию и другие физиологические параметры, медицина не согласна с этим.

Прежде всего, это вредно, поскольку во сне ремешок часов будет давить на сосуды и нервы. Если он застегнут туго, то есть риск передавить сосуды, и они начнут лопаться, а это уже чревато различными заболеваниями.

Кроме того, под круглосуточно надетыми часами могут развиться поражения кожи. Врач пояснила, что в течение дня под него набивается грязь, пыль, мусор, вода, и в таких условиях размножаются бактерии и вызывают неприятную кожную реакцию. В частности, может возникнуть грибок, который сложно лечится.

Врач посоветовала на ночь снимать умные часы, украшения, остальные посторонние предметы. Она также выразила мнение, что нет смысла в круглосуточном ношении умных часов, достаточно измерять показатели несколько раз в течение дня.

19 января д.м.н. Алексей Эрлих предупредил, что умные часы и другие подобные устройства не помогут в диагностике мерцательной аритмии и других сердечных патологий. По его словам, нет никаких убедительных медицинских доказательств, что такие гаджеты могли бы способствовать выявлению нарушений сердечного ритма, пишет RT.

В сентябре в российских сотовых сетях сообщили о запуске нового сервиса — их абонентам можно будет позвонить и написать на умные часы, даже если их смартфон находится в десятках километров от владельца. Звонки и сообщения можно будет направлять на обычный телефонный номер собеседника.

Летом прошлого года новое исследование ученых из Кардиффского университета в Великобритании показало, что умные часы могут помочь обнаружить болезнь Паркинсона за семь лет до появления характерных симптомов и постановки клинического диагноза. Исследователи считают, что этот метод прогнозирования заболевания является более точным, чем любые факторы риска или ранние признаки развития болезни, отмечает «Ридус».

Ранее издание The Verge со ссылкой на аналитиков сообщило, что умные часы работают неправильно у людей с ожирением и темнокожих. Так, погрешность встроенного в девайс сенсора составляет 10% для смуглых владельцев и 60% — для полных. В этом случае гаджеты собирают неверные данные о пользователе и выдают искажённую информацию, например — о частоте сердцебиения, отмечает Life.ru.

Врач-сомнолог Максим Новиков рекомендовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна. Достоверность такой техники еще не доказана, а на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной», сообщает телеканал «Звезда».