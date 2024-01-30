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Помнить атом: юбилейная выставка Курчатовского института открылась в Госдуме

О чем говорили на торжественной церемонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В здании Госдумы открылась выставка, посвященная Курчатовскому институту. В мероприятии приняли участие руководители нижней палаты парламента и представители всех думских фракций. Собравшиеся отметили важнейший вклад Курчатовского института в историю страны, а также его роль в развитии современной науки.

В 2023 году Курчатовский институт отметил тройной юбилей — 80 лет от создания секретной Лаборатории № 2, где начинался легендарный советский атомный проект, а также 120-летие со дня рождения своих основателей — выдающихся ученых, академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. В понедельник, 29 января, в стенах Государственной думы открылась выставка, посвященная этим юбилеям и рассказывающая об истории и современных исследованиях Курчатовского института.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На торжественной церемонии выступили первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и партии «Новые Люди».

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Как отметил Александр Жуков, экспозиция показывает и героическую историю Курчатовского института, и ту важнейшую роль, которую он и сегодня продолжает играть в отечественной науке.

— Когда я впервые попал в Курчатовский институт в начале 2000-х годов ситуация в науке была иной, чем сегодня. Тогда Михаил Валентинович Ковальчук познакомил меня не только с историей, но и теми идеями, которые легли в основу современной деятельности научного центра. Тогда мы много говорили о развитии генетики, био- и нанотехнологий, начали использовать термин «природоподобие». На тот момент это казалось фантастикой, но сегодня многие из этих идей реализованы, — сказал он.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на открытии выставки, посвященной Курчатовскому институту

А Сергей Кабышев указал и на еще одно важное значение выставки: она подчеркивает стратегическую роль науки в формировании достойного суверенного будущего страны.

— Яркая особенность Курчатовского института в умении, сохраняя традиции, оставаться на передовом краю познания и предвидеть вызовы завтрашнего дня. Работа научной организации — замечательный пример государственной пассионарности, благодаря которой формируются жизненно важные для страны магистральные направления прорывного научно-технического развития, — сказал Сергей Кабышев.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в своем выступлении тоже подчеркнул, что отечественная наука всегда была основной государственного суверенитета и развития, гарантируя и безопасность страны, и уровень ее экономики.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— К 2001 году науки в стране практически не оставалось. Но за прошедшие два десятка лет мы восстановились и снова стали величайшей научной державой. И запустили целый ряд новых проектов, — сказал руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук.

В частности, он напомнил, что совсем недавно президент России Владимир Путин подписал указ «О стратегии развития природоподобных технологий» — наша страна стала в этом отношении первой в мире. А еще раньше в РФ были запущены две другие важнейших программы, необходимых для перехода к природоподобному укладу: одна из них направлена на создание исследовательских установок класса мегасайенс, другая — на развитие отечественной генетики. И обе сегодня успешно реализуются под научным руководством Курчатовского института.

Многие выступавшие отмечали: масштаб и важность задач, которые сегодня решает Курчатовский институт, сопоставимы со значимостью атомного проекта, с которого начиналась его история.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Ученым нужны сверхзадачи. Сегодня это, во-первых, генетические технологии. Генетика — это прежде всего наша безопасность в пищевой и фармацевтической сферах. Второе направление — природоподобные технологии. Гениальная мысль — подсмотреть идею у природы и использовать ее для создания новых разработок в электронике, медицине и других областях, — отметил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. — Желаю ученым Курчатовского института и дальше выбирать для себя самые амбициозные цели.

Церемония открытия выставки завершилась вручением благодарностей представителям Курчатовского института от Государственной думы.

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