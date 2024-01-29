Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
Автомобиль BMW X6 сгорел в деревне Алекино Калужской области, в результате чего погибли отец и дочь, которые находились в машине. Об этом 29 января сообщило следственное управление Следственного комитета России в регионе в Telegram-канале.
Как рассказал источник «Известий», автомобиль был новым. Сначала в нем произошел хлопок, а после этого машина загорелась. В момент ЧП в машине находилась семья: мать смогла выбраться, а 47-летний отец и 16-летняя дочь сгорели заживо.
СК РФ по Калужской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти двум лицам по неосторожности»).
На место пожара выехали следователи и криминалисты, обстоятельства и причины трагедии уточняются.
Ранее, 19 декабря минувшего года, в пробке в Москве загорелся автомобиль кинооператора Игоря Гринякина. По его словам, что-то загорелось в багажнике и затем огонь пошел по потолку. Потушить машину помогли очевидцы, понадобилось четыре огнетушителя.