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В Москве машина оператора Гринякина загорелась в пробке

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Фото: Игорь Гринякин
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Автомобиль кинооператора Игоря Гринякина загорелся, стоя в пробке в Москве. Об этом он рассказал 19 декабря «Известиям».

«Салон загорелся. Внутри машины загорается, начинает дымить, как паровоз. По потолку огонь. Сзади из багажника что-то загорелось», — сказал он.

Гринякин рассказал, что потушить огонь и спасти машину помогли другие водители, которые дали свои огнетушители. Чтобы погасить пламя, понадобилось четыре таких прибора.

«У меня огнетушителя не было. Но москвичи отреагировали: четыре огнетушителя. Только четвертый потушил, три огнетушителя не хватило. Если бы не москвичи, из которых, кстати, никто не взял денег, то сгорела бы машина», — сказал он.

По его словам, незадолго до возгорания он высадил из машины своих детей. Всего он воспитывает пятерых дочерей.

Гринякин работал оператором на съемках таких фильмов, как «Движение вверх», «Адмиралъ», «Бременские музыканты».

Ранее, 5 декабря, в Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль такси, в результате чего пострадал водитель. Его с ожогом руки доставили в медучреждение.

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