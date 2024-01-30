Как тебе такое, Бейл: на что готовы российские актеры ради роли

Звезде Голливуда Кристиану Бейлу 30 января исполняется 50 лет. Актер известен тем, что ради ролей в кино подвергал тело удивительным метаморфозам — от экстремального похудения до набора десятков килограммов. Российским актерам подобные эксперименты тоже не чужды. Александр Олешко набирал 9 кг для роли Немировича-Данченко, Владимир Сычев терпел многочасовой грим, Ирина Безрукова училась верховой езде и ныряла в ледяную воду. «Известия» выяснили, на что шли наши артисты ради правды на экране и как это сказывалось на их здоровье.

«Это счастливый был момент, когда я мог на ночь есть пирожки и торты»

Современный кинематограф с его чудесами грима и графики, а также возможностью привлечь дублеров вполне может обойтись без глобальных жертв артистов с точки зрения изменения внешности. Тем примечательнее становятся случаи, когда исполнители ролей ради персонажа физически меняются по-настоящему. Один из самых впечатляющих примеров — опыт Кристинана Бейла. Он доводил себя до экстремальной худобы, чтобы сыграть в триллере «Машинист» человека с бессонницей, который превратился в живой скелет. Сам актер тогда весил 55 кг. А для «Аферы по-американски» он, напротив, поправился до 92 кг.

Впрочем, российских артистов весовыми трансформациями ради съемок не удивишь. Александр Олешко набирал 9 кг специально для роли Немировича-Данченко в фильме Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».

Фото: Мосфильм Александр Олешко в фильме «Хитровка. Знак четырех»

— Это было прекрасно! Это был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки и торты. Месяца два и всё — я уже круглый, в меру упитанный мужчина, как Карлсон. Обратный путь сложнее. Потому что надо худеть — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму, — вспомнил он в разговоре с «Известиями».

Саша Бортич поправлялась на 20 кг для фильма «Я худею». Евгений Цыганов примерно столько же сбросил для картины «Человек, который удивил всех».

«Праздничный стол — паровая рыба, салат из овощей, а в бокале вода»

Но порой усилия могут оказаться напрасными. Звезде сериала «Регби» Маргарите Аброськиной пришлось сбросить около 8 кг за 10 дней, когда ей предложили первую главную роль — школьницы-пацанки, но проект в итоге не сняли.

— Это был очень сложный период. Еще во время диеты был мой день рождения. Я до сих пор помню свой праздничный стол — паровая рыба, салат из овощей, а в бокале вода, — сказала она «Известиям».

Фото: more.tv Маргарита Аброськина в сериале «Регби»

В другой раз актриса худела к картине «Большой» режиссера Валерия Тодоровского, но в итоге на роль утвердили другую.

— Он собирался меня утверждать и отправил худеть. Я похудела, но увы, он решил взять на роль действующую балерину, а я на тот момент не имела балетной практики уже лет шесть, — поделилась Маргарита. — На съемках сериала «Регби» я снималась в –27 на поле с ангиной. После этого был затяжной период восстановления и еще четыре ангины подряд. Теперь, когда есть риски для меня, в том числе для будущих работ, я лучше подумаю 100 раз.

«Волосы начали ломаться и отваливаться»

Актриса Екатерина Молоховская, известная по роли девушки Майкла и дочери ректора в сериале «Универ. Новая общага», тоже к экспериментам, которые могут отразиться на здоровье, не готова. Самый смелый опыт в ее карьере — перекраситься в блондинку для роли в сериале «Русские», где ее прототипом стала разведчица-нелегал Елена Вавилова. Но и этот опыт бесследно не прошел.

Фото: Кино альянс Екатерина Молоховская в сериале «Русские»

— Меня поставили перед фактом при утверждении. Парик не рассматривали, потому что количество смен было большим и съемки захватывали жаркие летние месяцы. Было принято решение перекрасить меня в светлый цвет. Было пролито много слез, но я решилась, и образ получился интересным. На экране всё красиво, а в жизни после восьми месяцев съемок и постоянного подкрашивания (обесцвечивания), волосы начали ломаться аккурат посередине длины и отваливаться, — рассказала актриса «Известиям».

«Никто уже не знает, что такое мыться раз в неделю без горячей воды»

Погружаются в историю не только актеры, но и те, кто остается за кадром. Приступая к сериалу «Банда «ЗИГ ЗАГ», художник по гриму Алексей Шевченко решил прочувствовать на себе, каково это прожить на блокадную пайку хлеба в 125 г в сутки. Хватило его на три дня.

Фото: РЕН ТВ Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

— Никто уже даже не знает, что такое мыться раз в неделю без горячей воды, — признался Алексей. — Артистам массовых сцен и исполнителям главных ролей приходилось объяснять, почему руки грязные, почему волосы сальные, почему такой бледный, откуда черные синяки под глазами.

«Почему ты пришел в таком состоянии? У нас сцена с поцелуем»

Чтобы на экране было правдиво, за кадром актерам и правда приходится несладко. Актер Владимир Сычев начал сниматься с 12 лет. Но уже на заре карьеры однажды заявил, что больше в этом участвовать не будет. Довел начинающего артиста ежедневный многочасовой грим. У него была роль Буратино в картине «Внимание, неизвестный».

— Первый пластический грим в СССР мне делали серьезный. Мы ездили делать слепки на «Мосфильме», на одну съемочную смену один нос заказывали. Я был непоседа, это мягко сказано, минуту не мог на одном месте простоять спокойно, весь на шарнирах. А грим мне делали по четыре часа, это был какой-то ад для меня. Нос клеится, потом волосы заворачиваются — целая история. С первым поездом метро, открывалось оно тогда в 05:45, по-моему, я ехал на другой конец города на студию Горького на ВДНХ. Около восьми садился в кресло и раньше 12:30 не заходил в кадр. И это ладно бы один-два дня. Мы снимали год, может, поменьше. После этого фильма я сказал, что я в кино сниматься больше не буду вообще никогда. И обидно, фильм не вышел, брак пленки был. А чтобы переснять, надо было опять всех собрать, а у режиссера внезапно произошел инфаркт, он скончался, — поделился Владимир Сычев с «Известиями».

Фото: соцсети Актриса Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова ради съемок училась верховой езде, драться, носила тугие парики, ныряла в ледяную воду и закрывала глаза (вместе с носом) на неприятные обстоятельства.

— Однажды, не буду называть партнера, у меня была сцена поцелуя с главным героем. А человек неделю до этого злоупотреблял алкоголем, и на расстоянии 1,5 м от него разило перегаром. Он не хотел ничего плохого, но даже не очень понимал, какая сцена снимается. Когда я ему сказала: «Дорогой, ты меня так не уважаешь, что ли? Почему ты пришел в таком состоянии? У нас сцена с поцелуем», — он говорит: «Разве сегодня?» Побежал купил жевательных резинок, засунул целую пачку в рот, чистил зубы, извинялся, но совсем убрать перегар не удалось. Сцена у нас была в такси. И вот когда он сел в такси, пока готовились операторы, все стекла запотели. Хотя он прекрасный был партнер, непросто мне далась эта сцена, хорошо, что получилось с двух дублей, — вспоминает актриса.

Но зритель о сложностях за кадром знать не должен, важно, чтобы он поверил тому, что происходит на экране, заключила актриса.