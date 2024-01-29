Новую остановку разбили на Северной окружной дороге в Рязани

Неизвестные вандалы сломали остановку общественного транспорта на Северной окружной дороге в Рязани, сообщается в паблике «Автодор Рязань» в понедельник, 29 января.

«Друзья, просим вас ценить труд сотрудников дорожной отрасли и бережно относиться к объектам инфраструктуры нашего города. Разбитая остановка — один из примеров вандализма», — сказано в сообщении, цитату приводит РИА «7 новостей».

Как отмечает 62INFO.ru, остановка была установлена осенью 2023 года и уже спустя полгода разбита. Также в паблике призвали уважать друг друга, чтобы сделать город безопаснее и привлекательнее.

Ранее в январе сообщалось, что в Рязанской области в 2024 году планируют капитально отремонтировать 33 медицинских учреждения. На эти цели предусмотрено свыше 83 млн рублей.