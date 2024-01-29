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Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

Полиция Испании раскрыла преступную сеть, продававшую тела умерших университетам
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Фото: Global Look Press/Stewart Goldstein
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Национальная полиция Испании объявила, что обнаружила преступную группировку, которая незаконно получала тела умерших, продавала их университетам и выставляла последним счета за кремацию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МВД Испании.

«Агенты Национальной полиции ликвидировали в Валенсии преступную сеть, связанную с торговлей трупами. Они подделали документацию, чтобы иметь возможность вывозить тела из больниц и жилых домов, чтобы позже продать их университетам для изучения по €1,2 тыс. за труп», — сообщается в пресс-релизе.

Ведомство добавляет, что преступники потребовали от одного из университетов более €5 тыс. за кремацию 11 трупов после их изучения, но ни один крематорий Валенсии не подтверждает, что эти сожжения когда-либо проводились. По сообщению полиции, подозреваемые уже задержаны.

Сеть специально выбирала трупы иностранцев или людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы умерших не искали родственники. Также известно, что один из усопших из дома престарелых сам подал бумагу о передаче тела науке, хотя страдал умственными нарушениями, из-за которых не понимал, что подписывает. Расследование показало, что преступники сжигали тела, положив их в гробы с другими умершими.

Ранее, 19 декабря, полиция Испании задержала трех несовершеннолетних, которые готовили теракты в Мадриде и Барселоне. Отмечается, что это выходцы из Ливии и Марокко.

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