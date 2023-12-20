Полиция Испании задержала трех готовящих теракты радикалов
Полиция Испании задержала двух готовящих теракты радикалов в Мадриде и одного в Барселоне. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила испанская газета El Mundo.
Сообщается, что радикалы являются несовершеннолетними выходцами из Ливии и Марокко. Двое из них являются бывшими членами запрещенной в России международной террористической организации ИГ («Исламское государство»).
В сообщении отмечается, что бывшие участники являются самыми опасными, потому что возвращаются из районов, где они уже совершали насильственные действия, и проходят военную подготовку.
Сообщается, что задержанные были переданы в распоряжение отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры Национального суда.
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что суд вынес приговор шести участникам ИГ по подготовке подрыва общественной приемной ФСБ, которые являлись участниками ИГ. Осужденные планировали привести в действие самодельное взрывное устройство в здании, расстрелять его посетителей и прохожих, а после потребовать вывода российских войск из Сирии.