Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Суд назначил фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке 1 мая 2022 года от 16 до 22 лет лишения свободы. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ФСБ.
По данным ведомства, обвинительный приговор вынесен в отношении шести человек: Гаджимурада Гасаналиева, Манучехра Буриева, Раджабали Буриева, Абдумалика Самиева, Самандара Тошмуродова и Абдукодира Тоирова.
По информации следователей, фигуранты, готовившие подрыв в общественной приемной ФСБ, являлись участниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Как сообщила прокурор Светлана Тарасова, они получали задание от некоего Абу Джихада.
Осужденные планировали привести в действие самодельное взрывное устройство в здании, расстрелять его посетителей и прохожих, а после потребовать вывода российских войск из Сирии.
Слушание уголовного дела в отношении шестерых фигурантов началось в конце октября 2023 года. Как утверждала ФСБ, с марта по апрель 2022 года боевики создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок ИГИЛ. Также фигуранты дела дали друг другу клятвы.
Позднее второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы другого фигуранта этого дела — Мероба Хаитова.