В новых регионах РФ построят 17 мусороперерабатывающих заводов

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях построят 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тыс. т. твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в составе 11 комплексных объектов по переработке отходов. Об этом сообщили «Известиям» в Российском экологическом операторе (РЭО).

«Актуализированная федеральная схема обращения с ТКО утверждена распоряжением Минприроды России от 17 января 2024 года № 3-р. В нее вошли сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такие решения были приняты главами регионов при нашей поддержке», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Как отмечается, среди планируемых к строительству и реконструкции на новых территориях в составе 11 комплексных объектов: 11 объектов сортировки ТКО мощностью 1,76 млн т в год, 17 объектов утилизации ТКО (0,8 млн т в год) и 11 объектов размещения ТКО мощностью более 1 млн т в год. Уточняется, что возведение и реконструкция возможны с привлечением средств федерального бюджета РФ и Российского экологического оператора.

Заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития новых территорий РФ, утвержденной распоряжением правительства, в 2023 году были заключены контракты на разработку проектно-сметной документации строительства двух комплексных объектов в ДНР и в ЛНР.

«В 2024 году планируется начать работы по проектированию комплексного объекта в Запорожской области», — сказал он.

Ранее, 17 января, в РЭО рассказали, что список изделий, подлежащих обязательной переработке, дополнили такие товары, как колготки, пакеты, смартфоны и строительные материалы. В перечень также попали бумажные стаканчики, посуда и столовые приборы, масла, шины. Всего переработке подлежат 1,3 тыс. товаров.