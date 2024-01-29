Подпольное казино обнаружили в квартире в Петербурге

Полиция остановила работу подпольного казино, которое располагалось в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. По факту незаконной игровой деятельности возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра помещения на улице Ударников обнаружены 22 игровых автомата, шесть компьютеров, ноутбук. Об этом сообщает Rosbalt.ru. Кроме того, полицейские изъяли 33 тыс. рублей наличными.

Помимо администратора и охранника, в квартире находились восемь посетителей. По подозрению в организации казино задержали мужчин 32 и 42 лет. Установлено, что заведение принимало посетителей с августа 2023 года. Доход казино оценивается примерно в 13 млн рублей.

В декабре в Благовещенске (Амурская область) закрыли шесть подпольных игорных заведений. Незаконные клубы располагались в нежилых помещениях. Изъято больше 100 компьютеров.