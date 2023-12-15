Шесть подпольных казино закрыли за две недели в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская область) за две недели закрыли шесть подпольных игорных заведений. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Незаконные игровые клубы располагались в домах на улицах Чайковского, Красноармейской, Островского, Горького, Пионерской и Амурской, пишет ИА PriamurMedia. Их организаторы разместили оборудование в нежилых помещениях.
«На момент проверок оперативников в подпольных заведениях находились администраторы и посетители. В ходе осмотра помещений, полицейские обнаружили и изъяли боле 100 компьютеров, а также денежные средства», — говорится в сообщении УМВД.
Как уточняет Амурская служба новостей, компьютеры направлены на экспертизу для подтверждения наличия на них программного обеспечения, необходимого для проведения азартных игр.
Собранные материалы будут переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел. Также продолжается поиск организаторов.