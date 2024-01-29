В России могут создать площадки для сбора у населения строительных отходов

В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов после ремонта в многоквартирных домах, сообщил журналистам 29 января гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек. Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальное возможность от этих отходов избавиться», — сказал он.

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин выразил мнение, что стоит ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора.

«Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП (расширенной ответственности производителей. — Ред.), например, шины, электроника — потребитель за это платить не должен. Вывоз же строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов», — заявил Макрушин.

Ранее, 17 января, в РЭО рассказали, что такие товары, как колготки, пакеты, смартфоны и строительные материалы, дополнили список изделий, подлежащих обязательной переработке. Буцаев уточнил, что всего переработке подлежит 1,3 тыс. товаров. В перечень также включили бумажные стаканчики, посуду и столовые приборы, масла, шины.