Уголовное дело об убийстве краснокнижного амурского тигра возбуждено в Приморье

Уголовное дело по факту убийства амурского тигра возбудили в Приморье, сообщила 29 января в своем Telegram-канале прокуратура региона.

Оно расследуется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей»).

По данным ведомства, останки хищника обнаружены сотрудниками охотнадзора 27 января в лесу около села Ясеневый Пожарского района Приморского края.

«Прокуратура Пожарского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту обнаружения останков тигра», — уточнили в ведомстве.

С места инцидента изъяты голова, хвост, лапы и шкура животного, ведется поиск браконьеров.

В марте 2023 года трех браконьеров задержали при попытке продать тушу убитого краснокнижного амурского тигра в Хабаровской области. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России». Браконьерам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Добыча амурского тигра, занесенного в Красную книгу России, незаконна.