Экономист предрек рост цен в ЕС в случае отказа от российских удобрений

Импорт российских удобрений значим для Евросоюза (ЕС), отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он объяснил «Известиям» 29 января, что если европейские страны решат заместить удобрения из РФ, то в государствах поднимутся цены на производимую продукцию и будет наблюдаться продовольственная инфляция.

При этом экономист уточнил, что общая доля России на мировом рынке удобрений составляет меньше четверти. Однако для Европы РФ в данном случае является наиболее удобным поставщиком удобрений.

«Американские источники обслуживают Америку, и вести их сюда дорого, то есть использование российских удобрений в принципе служит для того, чтобы снижать цены на производимую продукцию. Но при желании они (в ЕС. — Ред.) заместить [удобрения из РФ] могут. И если они пытаются это сделать, то цены просто поднимутся и будет продовольственная инфляция. Собственно, в этом проблема — в росте цен на производимую продукцию», — сказал эксперт.

Ранее, 12 января, издание Euractiv со ссылкой на президента норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, сообщило, что Европа стала зависеть от РФ в плане продовольствия и удобрений сильнее, чем до введения антироссийских санкций.

Всего в первом полугодии 2023 года РФ продала на мировой рынок удобрений на $6,6 млрд. В Европе российскую продукцию импортировали в том числе Германия и Польша. В целом поставки шли в 57 стран.