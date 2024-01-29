Наехавший на пост охраны посольства России в Сеуле водитель уснул за рулем
Водитель автомобиля, который врезался в пост охраны российского посольства в южнокорейском Сеуле, заснул за рулем. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Newsis в понедельник, 29 января.
Инцидент произошел накануне вечером. В результате наезда один офицер охраны был госпитализирован с серьезными травмами шеи и плеч.
«В полиции сообщили, что водитель заявил, что заснул во время вождения. Кроме того, сообщалось, что он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков», — передает агентство.
В российской дипмиссии произошедшее подтвердили «Известиям». Там указали, что инцидент произошел на корейской территории, не оказав негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создав угрозы безопасности его сотрудников.
Дипломаты выразили сочувствие пострадавшему сотруднику правоохранительных органов и пожелали ему скорейшего выздоровления.