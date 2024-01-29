Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев после Australian Open сохранил третье место в рейтинге ATP
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Мир
Журналист Карлсон назвал призвавших атаковать Иран сенаторов США сумасшедшими
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
Байден снова потерялся в пространстве после выступления в Южной Каролине
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ

Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, как сообщили 29 января в пресс-службе Минобороны России, министр посетил 12-й Центральный НИИ, занимающийся исследованием поражающих факторов после ядерных взрывов.

«Благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания», — отметили там по результатам проверки главы ведомства.

Также министру обороны доложили о проводимых учреждением исследованиях. Как указал начальник 12-го главного управления МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников, проведенная в рамках госпрограммы модернизация вооружения экспериментально-испытательной базы института позволит сократить сроки государственных испытаний, а также увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам.

В ходе поездки Шойгу проверил и развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Там начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера с новыми лабораторными корпусами в интересах биологической защиты. Кластер позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

«Одними из практических результатов исследований в данной области явились разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа», — отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, министру обороны России доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
Проверка резервов важна в преддверии возможной активизации боевых действий, считают эксперты

Ранее, 26 января, Шойгу на едином дне приемки военной продукции рассказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети и системы базирования Военно-морского флота, а также развитии новых субъектов страны. По данным главы ведомства, всего построено 2772 здания и сооружения. Все запланированные мероприятия полностью реализованы, подчеркнул министр обороны.

30 октября глава Минобороны РФ отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024