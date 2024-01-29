Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал, как проходит модернизация экспериментальных баз подмосковных научно-исследовательских институтов (НИИ) ведомства в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. В частности, как сообщили 29 января в пресс-службе Минобороны России, министр посетил 12-й Центральный НИИ, занимающийся исследованием поражающих факторов после ядерных взрывов.

«Благодаря совершенствованию экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания», — отметили там по результатам проверки главы ведомства.

Также министру обороны доложили о проводимых учреждением исследованиях. Как указал начальник 12-го главного управления МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников, проведенная в рамках госпрограммы модернизация вооружения экспериментально-испытательной базы института позволит сократить сроки государственных испытаний, а также увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам.

В ходе поездки Шойгу проверил и развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России. Там начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в настоящее время в институте готовятся к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера с новыми лабораторными корпусами в интересах биологической защиты. Кластер позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.

«Одними из практических результатов исследований в данной области явились разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа», — отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, министру обороны России доложили о развитии и совершенствовании объектов социальной инфраструктуры, созданной в гарнизоне.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

Ранее, 26 января, Шойгу на едином дне приемки военной продукции рассказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети и системы базирования Военно-морского флота, а также развитии новых субъектов страны. По данным главы ведомства, всего построено 2772 здания и сооружения. Все запланированные мероприятия полностью реализованы, подчеркнул министр обороны.

30 октября глава Минобороны РФ отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.