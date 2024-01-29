Эксперты назвали причины бунта Техаса против Белого дома

Бунт Техаса против Белого дома вызван целым рядом провалов действующей администрации США, а также неспособностью обеспечить безопасность границ на фоне беспрецедентных трат на Украину и поддержание конфликта на Ближнем Востоке. О том, почему разразился конфликт штата с федеральной властью, рассказали «Известиям» эксперты.

Обострение ситуации в Техасе, вполне вероятно, спровоцировано фактически начавшейся избирательной гонкой, в рамках которой республиканцы делают ставку как раз на вопрос государственной безопасности. И, конечно, эти события нельзя отделять друг от друга, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Во время своего президентства [потенциальный кандидат от республиканцев] Дональд Трамп ставил особый акцент на внутреннюю политику, включая пограничный вопрос. Действительно, к концу 2020 года американо-мексиканская граница была запечатана, через нее проходило крайне небольшое количество мигрантов. В то же время [президент США] Джо Байден вложил все свои силы во внешнюю политику и сосредоточился на украинском кризисе и помощи Киеву», –– сказал Васильев.

По его словам, немалую роль здесь играет и просьба Байдена выделить дополнительную поддержку для Украины и Израиля в размере свыше $100 млрд.

«Республиканцы считают, что приоритетом должна оставаться национальная безопасность на границе, а не Украина. Но администрация не желает идти на компромисс», –– добавил эксперт.

В целом акции протеста республиканского штата Техас — попытка демонстрации демократам в свете предстоящих выборов: любые возможные фальсификации, как это было на прошлых выборах 2020 года, будут недопустимы, а ответом на это последует дестабилизация в стране, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН политолог Константин Блохин.

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Так закалялся штат: почему Техас взбунтовался против Байдена