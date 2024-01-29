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Полянский заявил об отсутствии планов РФ поддерживать санкции ООН против КНДР

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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Россия не допустит введения новых санкций Совета Безопасности ООН против КНДР. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«Мы четко говорили, что санкционный инструментарий — это не вещь в себе. Он не должен использоваться чрезмерно, и он должен сопровождаться другими мерами, о которых наши коллеги зачастую забывают», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россию беспокоят участившиеся испытания ракет, проводимые КНДР.

«Мы соответственно на это реагируем в рамках того инструментария, который у нас есть», — добавил он.

Россия и другие страны — члены ООН при этом видят риски обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Сложно сказать, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что американцы нагнетают ее. Посмотрим. На площадке ООН это пока не очень заметно, и эти вопросы не ставятся на повестку дня Совета Безопасности», — рассказал зампостпреда РФ при ООН.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Полянского «Известиям»:

«Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе»

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