Полянский заявил об отсутствии планов РФ поддерживать санкции ООН против КНДР
Россия не допустит введения новых санкций Совета Безопасности ООН против КНДР. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Мы четко говорили, что санкционный инструментарий — это не вещь в себе. Он не должен использоваться чрезмерно, и он должен сопровождаться другими мерами, о которых наши коллеги зачастую забывают», — сказал он.
Дипломат отметил, что Россию беспокоят участившиеся испытания ракет, проводимые КНДР.
«Мы соответственно на это реагируем в рамках того инструментария, который у нас есть», — добавил он.
Россия и другие страны — члены ООН при этом видят риски обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Сложно сказать, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что американцы нагнетают ее. Посмотрим. На площадке ООН это пока не очень заметно, и эти вопросы не ставятся на повестку дня Совета Безопасности», — рассказал зампостпреда РФ при ООН.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Полянского «Известиям»:
«Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе»