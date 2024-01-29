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Банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ». Большую часть средств получила семейная ипотека (под 6%) — лимиты по ней расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн, а льготная ипотека на новостройки (под 8%) получила дополнительные 1 трлн рублей.

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В Минфине «Известиям» подтвердили: постановление правительства о дополнительных лимитах было принято в декабре. Но средства распределили между кредитными организациями только в январе, уточнили в «ДОМ.РФ». До этого момента пользоваться ими банки не могли.

Большую часть лимитов по госпрограммам, как следует из данных «ДОМ.РФ» на 25 января, получил «Сбер»: 700 млрд рублей на льготную ипотеку на новостройки и 673 млрд — на семейную. В топ финансовых организаций, которые получили самый весомый объем средств, также вошли ВТБ, «Альфа» и банк «ДОМ.РФ».

Увеличение лимитов по госпрограммам позволит банкам выдавать больше льготных ипотек, а спрос со стороны заемщиков вырастет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, значительная часть россиян, которая не имеет возможности приобрести жилье на собственные средства, получит возможность купить его в кредит. А банки смогут привлечь дополнительных клиентов и заработать процентные доходы.

Власти уже не первый раз повышают лимиты по госпрограммам. В начале 2023 года на них выделили около 1,25 трлн рублей, а в сентябре — еще 0,8 трлн рублей.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах ограничений, — всё, что продается сверх лимита, не возмещается государством.

Если выделенные средства заканчиваются, банки либо значительно ужесточают условия оформления субсидируемых ссуд, либо вовсе прекращают их выдавать.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Предел рынка: банкам выдали новые лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн

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