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Нефть и газ в Арктике будут возить подводные танкеры

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Для перевозки грузов в Арктике в будущем будут использовать подводные танкеры и сухогрузы. Об этом «Известиям» рассказал заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Юлин.

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По словам ученого, из-за глобального изменения климата Арктика становится всё более привлекательной для судоходства. В связи с этим в регионе активно внедряется новая исследовательская техника и новые виды транспорта. Одной из альтернатив современным грузовым судам могут стать подводные корабли, которые не зависят от ледовой обстановки.

«Пока это теоретические идеи, но в настоящее время они активно обсуждаются. Подобные аппараты могут представлять из себя модернизированные подводные лодки. В районах, где большие скопления льда, они будут опускаться на глубину 50–100 м, преодолевая препятствие. Затем в теплых морях смогут продолжить путь в надводном режиме. Однако для подобных проектов необходима соответствующая погрузочно-разгрузочная инфраструктура», — объяснил Юлин.

Он добавил, что для пассажирского сообщения и туристических поездок в районе Севморпути будут востребованы суда-амфибии на воздушной подушке. Они тоже обеспечат перемещение людей и грузов независимо от ледовой обстановки.

Вместе с тем сейчас в Заполярье широко применяют беспилотные летательные аппараты. Их используют для ледовой разведки и доставки почты. В будущем значение этих транспортных средств только возрастет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 29 января, в 10:00

Пойдут по дну: в Арктике нефть и газ будут возить подводные танкеры

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