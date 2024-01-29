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Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое

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Фото: ТАСС/Алексей Зотов
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Число мошенничеств, которые связаны с премиум-подпиской Telegram, за год увеличилось в 2,3 раза. Об этом «Известиям» сообщили эксперты в области информационной безопасности.

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«Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21. В то же время за весь январь 2023-го их было всего девять», — рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Информацию подтвердили и другие аналитики. По данным компании Bi.Zone, за январь 2024 года было обнаружено 20 фишинговых сайтов, которые завлекают пользователей премиум-подпиской и другими акциями. В пресс-службе координационного центра доменов RU/РФ подтвердили информацию о количестве доменов за январь 2023-го.

«Всего в январе мошенники зарегистрировали 34 домена, так или иначе связанных с мессенджером Telegram. Помимо премиум-подписок, наиболее популярные схемы, которыми пользуются преступники, — участие в голосовании за друзей или детском конкурсе рисунков», — отметила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что за первые две недели защитные решения компании предотвратили более 155 тыс. переходов на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. За весь январь прошлого года была совершена всего 151 тыс. переходов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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