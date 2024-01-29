Дар от бага: количество мошенничеств с Telegram Premium выросло вдвое

Число мошенничеств, связанных с Telegram Premium, выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» специалисты в области информационной безопасности. Преступники активно создают фишинговые порталы, где обещают пользователям подписку в подарок или скидки на ее приобретение. Эксперты в области коммуникаций отмечают, что тренд может быть связан с тем, что премиум-подписка стала одним из самых популярных видов подарков в праздники — ее дарили чаще, чем в прошлом году.

Сайты с якобы Telegram Premium

Количество мошенничеств, связанных с подпиской Telegram Premium, выросло за год в 2,3 раза, рассказали «Известиям» эксперты в области информационной безопасности.

— Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21. В то же время за весь январь 2023-го их было всего девять, — рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aloisio Mauricio

Информацию подтвердили и другие специалисты в области информационной безопасности. По данным компании Bi.Zone, за январь 2024 года было обнаружено 20 фишинговых сайтов, которые завлекают пользователей премиум-подпиской и другими акциями. В пресс-службе координационного центра доменов RU/РФ подтвердили информацию о количестве доменов за январь 2023-го.

— Чаще всего пользователю сообщают, что он якобы получил бесплатную подписку, которую надо успеть забрать до окончания акции. Для этого его просят указать свой номер телефона, на который мошенники обещают прислать код подтверждения, — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Bi.Zone Евгений Волошин.

Подобные схемы в первую очередь нацелены на перехват доступа к Telegram-аккаунту, а никакого премиум-доступа, конечно, не предоставляется, отметил эксперт. Прием «успейте до конца акции»‎ — одна из самых частых манипуляций, к которым прибегают мошенники, отметили специалисты по безопасности. Если пользователю настойчиво предлагают сделать что-то прямо здесь и сейчас и для этого нужно перейти по ссылке или указать свои данные, то это злоумышленники, добавил он.

— Всего в январе мошенники зарегистрировали 34 домена, так или иначе связанных с мессенджером Telegram. Помимо премиум-подписок, наиболее популярные схемы, которыми пользуются преступники, — участие в голосовании за друзей или детском конкурсе рисунков, — отметила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что за первые две недели защитные решения компании предотвратили более 155 тыс. переходов на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. За весь январь прошлого года была совершена всего 151 тыс. переходов.

Подписка — популярный подарок

Опрошенные «Известиями» специалисты в области коммуникаций отметили, что премиум-подписка стала одним из самых желанных подарков на Новый год. К такому выводу пришли в коммуникационном агентстве PR Perfect. Из-за того, что популярность этого сервиса выросла среди обычных пользователей, ситуацией воспользовались злоумышленники, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

— По данным нашего опроса, проведенного сразу после новогодних праздников, люди стали дарить премиум-подписку своим друзьям и коллегам в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, — сказала основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Еще одна причина роста интереса к таким подаркам заключается в том, что крупные Telegram-каналы стали активно их разыгрывать. Причем владельцы каналов в одном розыгрыше могли дарить сразу до 1 тыс. подписок. Люди увидели, что это хороший презент на праздники, и стали действовать точно так же, добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Такая динамика может быть связана как минимум с двумя причинами. Во-первых, каникулы выдались длинными, а подписка как раз годится на роль небольшого подарка, — сказал эксперт в области маркетинга и PR Ярослав Мешалкин.

Во-вторых, опять же из-за праздников вырос спрос на красивые анимированные премиум-эмодзи и стикеры в роли открыток, возможность пользоваться которыми так хочется подарить своим родным и близким, отметил эксперт.

— Мошенники готовы подхватить любой тренд, и история с подпиской Telegram Premium не исключение. Злоумышленники увидели, насколько желанной она стала для людей, и стали создавать соответствующие сайты, — сказал Денис Кусков.

По прогнозам Игоря Бедерова, в ближайшее время число фишинговых сайтов с якобы Telegram Premium будет только расти, так как впереди другие праздники, такие как 23 Февраля и 8 Марта, — именно тогда следует ждать нового всплеска по таким порталам.